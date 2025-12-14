15 Aralık Sivas kar tatili haberleri! Yarın Sivas’ta okullar tatil mi?

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışlarının şiddetini çoğaltması ile birlikte okullarda tatil olma ihtimali gündeme geliyor.

Türkiye'nin doğu bölgelerinde etkili olan soğuk hava, yeni haftada batıya doğru yayılacak.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, salı günü Türkiye'nin 18 şehrinde kar olasılığı var.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerin duyuruları tatil kararını netleştiriyor.

15 ARALIK SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 şehir arasında Sivas bulunuyor.

15 Aralık Pazartesi günüyle ilgili olarak şu ana kadar valilikler tarafından okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiğine dair henüz herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

Buna göre yarın Türkiye genelinde eğitim-öğretim mevcut şekliyle devam edecek.