Kent meydanı savaş alanına döndü! Gençler acımasızca birbirlerine saldırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç grubun kavgası kameralara yansıdı. İnegöl Kent Meydanı'nda meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Gençler, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.