Kent meydanı savaş alanına döndü! Gençler acımasızca birbirlerine saldırdılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç grubun kavgası kameralara yansıdı. İnegöl Kent Meydanı'nda meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Gençler, meydanın ortasında yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yaşanan kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Kavga anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.