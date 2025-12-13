Çocukların 'yan baktın' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir parkta karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.H.Ş., yanında taşıdığı bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tedavisi devam eden H.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.