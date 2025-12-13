Menü Kapat
12°
Çocukların 'yan baktın' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 tutuklama

İzmir’de bir parkta, çocuklar arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk ise yaralandı. Katil zanlısı çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Çocukların 'yan baktın' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 tutuklama
'in ilçesinde bulunan bir parkta karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.H.Ş., yanında taşıdığı bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların 'yan baktın' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 tutuklama

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tedavisi devam eden H.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

