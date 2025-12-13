Pendik'te iki şüpheli ölüm! Aralarında sadece 100 metre var: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İstanbul Pendik'te sahil şeridinde gezen vatandaşlar, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı görünce durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede; kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi.

Bu olayın ardından ikinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi.

UYUŞTURUCU MADDE İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ ÖLÜMDE BAĞLANTILI MI?

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.