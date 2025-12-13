AK Parti'den CHP'ye 'Leyla Şahin Usta' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de CHP'li bir vekilin Leyla Şahin Usta için söylenen sözlerine tepki gösterdi.

"BU ÇİRKİN İFADELERE KARŞI HERKES TEPKİ GÖSTERMELİDİR"

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.

"BU SAYGISIZLIĞA KARŞI CHP’NİN GEREĞİNİ YAPMASI GEREKİR"

Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir.

https://x.com/omerrcelik/status/1999771424559395238