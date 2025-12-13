Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti'den CHP'ye 'Leyla Şahin Usta' tepkisi

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de CHP'li bir vekilin Leyla Şahin Usta için söylenen sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP'li milletvekilinin Leyla Şahin Usta'ya dönük ifadeleri yüce Meclis'e saygısızlık" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye 'Leyla Şahin Usta' tepkisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 12:38

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de 'li bir vekilin Leyla Şahin Usta için söylenen sözlerine tepki gösterdi.

"BU ÇİRKİN İFADELERE KARŞI HERKES TEPKİ GÖSTERMELİDİR"

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.

"BU SAYGISIZLIĞA KARŞI CHP’NİN GEREĞİNİ YAPMASI GEREKİR"

Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir.

https://x.com/omerrcelik/status/1999771424559395238

