Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da, ara transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Özellikle Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik nedeniyle hem forvet hem de kanat pozisyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gözdesi olan Ademola Lookman transferinde beklenmedik bir engel ile karşı karşıya kalındı. Galatasaray'ın ısrarlı takibi sürerken, Nijeryalı yıldız için İngiltere'den güçlü bir rakip sahneye çıktı.

İNGİLİZ DEVİ LOOKMAN'I İZLİYOR

Somos Fanaticos'ta yer alan iddialara göre, İngiliz devi Tottenham, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Spurs cephesi, 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak izleme kararlılığında. Bu durum, Galatasaray yönetimi için transferde yüksek bir rekabet ortamı yaratırken, sarı-kırmızılıların Lookman için elini çabuk tutması gerekebilir.

TOTTENHAM'IN ASIL HEDEFLERİ BAMBAŞKA!

Ancak Galatasaray'ın bu transferdeki umudu, Tottenham'ın öncelikli hedeflerinin Lookman olmaması. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, İngiliz kulübü Lookman'ı izlemesine rağmen, daha yüksek profilli isimlere yönelmeyi planlıyor. Tottenham'ın transfer listesinin zirvesinde Real Madrid'den Rodrygo ve son dönemin dikkat çeken milli yıldızımız Kenan Yıldız bulunuyor. Bu iki yıldızın, Tottenham için Lookman'dan daha öncelikli hedefler arasında yer alması, Galatasaray'ın transferde yeniden avantaj yakalaması anlamına gelebilir.

Yönetim, bu rekabet ortamında Lookman için son hamlesini yapacak mı, yoksa daha öncelikli hedefleri olan Tottenham'ın listesindeki gerileme Cimbom'un işini kolaylaştıracak mı, hep birlikte göreceğiz. Transferdeki bu sıcak gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da kızışması bekleniyor.