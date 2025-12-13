Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için Avrupa'dan güçlü bir talip çıktı. Sarı-kırmızılılar, transferdeki bu beklenmedik rekabet nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kalabilir. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 12:45

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da, ara transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Özellikle Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik nedeniyle hem forvet hem de kanat pozisyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gözdesi olan Ademola Lookman transferinde beklenmedik bir engel ile karşı karşıya kalındı. Galatasaray'ın ısrarlı takibi sürerken, Nijeryalı yıldız için İngiltere'den güçlü bir rakip sahneye çıktı.

Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu

İNGİLİZ DEVİ LOOKMAN'I İZLİYOR

Somos Fanaticos'ta yer alan iddialara göre, İngiliz devi Tottenham, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Spurs cephesi, 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak izleme kararlılığında. Bu durum, Galatasaray yönetimi için transferde yüksek bir rekabet ortamı yaratırken, sarı-kırmızılıların Lookman için elini çabuk tutması gerekebilir.

Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu

TOTTENHAM'IN ASIL HEDEFLERİ BAMBAŞKA!

Ancak Galatasaray'ın bu transferdeki umudu, Tottenham'ın öncelikli hedeflerinin Lookman olmaması. Aynı haberde yer alan bilgilere göre, İngiliz kulübü Lookman'ı izlemesine rağmen, daha yüksek profilli isimlere yönelmeyi planlıyor. Tottenham'ın transfer listesinin zirvesinde Real Madrid'den Rodrygo ve son dönemin dikkat çeken milli yıldızımız Kenan Yıldız bulunuyor. Bu iki yıldızın, Tottenham için Lookman'dan daha öncelikli hedefler arasında yer alması, Galatasaray'ın transferde yeniden avantaj yakalaması anlamına gelebilir.

Galatasaray'a Lookman transferinde soğuk duş! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim, bu rekabet ortamında Lookman için son hamlesini yapacak mı, yoksa daha öncelikli hedefleri olan Tottenham'ın listesindeki gerileme Cimbom'un işini kolaylaştıracak mı, hep birlikte göreceğiz. Transferdeki bu sıcak gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da kızışması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.