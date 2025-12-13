Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıftaki kız öğrenciler hakkında yazışma yapan ve bunun için grup kuran 7 kişi, 11. sınıflardan bir grup tarafından feci şekilde darp edilmişti. Akran zorbalığı skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 12:46

İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A., ’ta kurdukları bir grupta okulda okuyan bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Bu yazışmalar, gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin bulunduğu gruplara gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler durumu 11. sınıf öğrencilerine iletti.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu

ZORLA ALIKOYDULAR

9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları WhatsApp yazışmalarını gerekçe gösteren 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü saat 20.00 sıralarında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içindeki kaldıkları yatakhaneyi bastı. Sayılarının yaklaşık 10 olduğu belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu

BAŞLARINI DUVARA SÜRTTÜLER

Sözlü tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü olayda, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği öne sürüldü. Yedi öğrenci sinema odasında ağır şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne defalarca tokat atılırken, bazılarının başı duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.’nın yüzüne aldığı darbeler sonucu kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.’nın vücudunda ise kızarıklıklar oluştu.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı! Skandalın detayları kan dondurdu

Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Yaşananlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Arslan açığa alındı.

ETİKETLER
#whatsapp
#Zorlama
#Okul Kavgası
#Öğrenci Şiddeti
#Okul Müdürünün Açığa Alınması
#Fiziksel Saldırı
#Eşgal
#Gündem
