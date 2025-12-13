Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"

Yalova’daki evinin teras penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Tuğyan Ülkem Gülter ile yurt dışına kaçmaya çalışan arkadaşı Sultan Nur Ulu, sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde ise tüm suçlamaları reddetti.

ARKADAŞI SULTAN NUR ULU, "GÜLLÜ'YÜ KIZI ÖLDÜRDÜ" DEDİ

Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi. Gülter'in hem hakimlik hem de savcılık ifadesi ortaya çıktı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: O GÜN ANNEM 3,5 ŞİŞE ŞARAP İÇTİ

İfadesi ortaya çıkan Gülter, "Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Annem yaklaşık 20 gün önce Şirince'ye gitmişti. Şirince'ye gittiğinden beri şarap içmeye başladı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Ben geri salona geldiğimde Sultan'la annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık. Annem zaten ben içeri telefonla konuşmaya gittiğim için 's...n filmin içine" dedi. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Daha sonra Sultan'la ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Ben bir iki defa salona gidip geldim. Odada olduğum süreçte Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a "düştü derim, yada aldırırım" demiştim. Bu sırada salondaki televizyonda Sultan'ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Sultan'la beraber benim telefonumdan oda da telefon açtık. Sultan'a malkata şarkısını açmasını istedim. Sultan malkata şarkısını benim telefonumdan açmıştı" diye konuştu.

GÜLTER "ANNEMLE BİZ BİRBİRİMİZİ MINCIKLARDIK"

Dans ettikleri anları anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, "Sultan'ın elinden tutup malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Zaten sonrasında annem o sırada bize 'o...' dedi. Ama bunu kızdığı için söylemedi. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi." dedi.

Annesinin düştüğü anı görmediğini belirten Gülter, "Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar, bende o sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde güm diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi görmeyince koş diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direk aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum." dedi.