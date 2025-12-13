Menü Kapat
Hava Durumu

Ekonomi
Genç yaşta mesleğini bıraktı, 'Uzay' yöntemiyle üretime başladı: Gramı 600 TL, faydaları saymakla bitmiyor

Bolu'da mali müşavirlik görevini bırakan Şeyda Yoltaş, yıllardır araştırdığı çiftçiliğe yöneldi. Kapalı alanda Uzay tarımı yöntemiyle safran üretmeye başlayan Yoltaş, gramının 600 liradan satıldığını söyledi. Ayrıca genç kadın safranın faydalarına da değindi.

Bolu’da yıllardır konusunda araştırma yapan 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, üniversitesini okuduğu mali müşavirlik görevini bırakarak uzay tarımıyla uğraşmaya başladı. Uzay tarımı yöntemiyle çalışan Yoltaş, kiraladığı 50 metrekare odada yaklaşık 30 bin soğanın içerisinden safran çıkartıyor. Şeyda Yoltaş, antioksidanlar açısından zengin baharat olan safranın gramını 600 liradan satıyor.

Genç yaşta mesleğini bıraktı, 'Uzay' yöntemiyle üretime başladı: Gramı 600 TL, faydaları saymakla bitmiyor

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hep çiftçi olmak istediğini ve 2012 senesinden beridir araştırma yaptığını söyleyen Şeyda Yoltaş, insan sağlığını olumlu etkilediği için çiftçiliği seçtiğini söyledi. Şeyda Yoltaş, "Safranın göz sağlığına, cilt sağlığına, kanserli hücrelere çok fazla faydası var. Tansiyonu düzenlediğini de biliyoruz. Anti-inflamatuar etkisi olduğunu biliyoruz. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktorlarına danışmalı. Ayrıca günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli, onu da söylemeliyim" ifadelerine yer verdi.

"SAFRANIN İÇERİĞİ ÇOK GÜÇLÜ"

Safranın içeriğinin çok güçlü olduğuna değinerek, üretim aşaması hakkında bilgi veren Yoltaş, "Safranın içeriği çok güçlü. Kapsül halinde takviyelerle de çok destekleniyor. Üretim aşaması, topraktaki ile bizdeki çok farklı. Topraktaki çok işli, çok meziyetli. O yüzden de biraz pahalı bir bitki. Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız bir gram safran bir kişiye bir ay yeterli oluyor. Böyle düşündüğünüzde aslında çok yüksek bir fiyat değil" diye konuştu.

Genç yaşta mesleğini bıraktı, 'Uzay' yöntemiyle üretime başladı: Gramı 600 TL, faydaları saymakla bitmiyor

SAFRAN BİR GECEDE AÇIYOR

Üretim sürecini anlatan Yoldaş, "1 Ekim tarihinde safranlarımızı odaya aldık. Kasım ortası gibi hasat yapmaya başladık. Yeşil yapraklara zarar vermeden elle tek tek çiçekler koparılıyor. Biz yeşil yapraklar konusunda topraktakine nispeten çok avantajlıyız. Yeşil yapraklarımız çok önemli. Gelecek sene soğan alabilmek adına çok önemli. Onlara zarar vermeden burada daha kolay çalışabiliyoruz. Tarlada bu çok mümkün olmuyor. O yüzden tarlada soğan gelişimi biraz yavaş oluyor. Biz her sene burada soğan alıp soğan satışından ek gelir elde edebiliyoruz. Safran çiçeği bir gecede açıyor ve açtığında yapraklarını iyice açılmadan toplamak, bitkinin içeriği açısından çok önemli. Tarladan bu noktada da ayrılıyoruz. Ben burayı tarlaya ekseydim bir buçuk dönümden fazlaydı, gün ışımadan toplamak gerekiyordu. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan, safranı toplamak ciddi bir emek ve işçi maliyeti. Burada bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık" şeklinde konuştu.

Genç yaşta mesleğini bıraktı, 'Uzay' yöntemiyle üretime başladı: Gramı 600 TL, faydaları saymakla bitmiyor

"RİSKLERLE KARŞI KARŞIYASINIZ"

Doğada yetiştirilen safranın riskli olduğunu ifade eden Yoltaş, "Odada ürettiğimiz ürünlerin içeriğini kontrol edebiliyoruz. Işıklarımızı kapatabiliyoruz. Ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Burada 30 bin soğan var, tek tek el ile kopartıyoruz. Safranı bu el işçiliği kıymetli yapıyor" dedi.

Yaptığı işe ‘uzay tarımı’ denmesinin nedenlerini aktaran Yoltaş, Uzay’a gidersek yiyecek ve içeceklerin bu şekilde üretileceğini, çok farklı türlerin olduğunu söyledi. Topraksız tarım yapmadığını vurgulayan Yoltaş, ‘’Topraksız tarım kendi içinde çok alt dallara ayrılıyor, çok yöntemleri var; Hidroponik, aeroponik, akuaponik yöntemleri gibi işleyişleri var. Bu çalışmalar ciddi ARGE süreçlerinden geçiyor. Seneler boyunca insanlar bunları deniyor. Bilim insanları içeriklerini kontrol ediyor Şöyle bir yanılgı var, burada yapay sebze, yapay bitki üretiyorsunuz. Bunların testleri var, içerik testleri var. Burada domates de üretseniz organik oluyor. Yani çok daha kıymetli, çok daha temiz ve içeriği çok daha yüksek ürün alıyorsunuz. Bu yanılgıların kırılması çok önemli. İnsanların korkmasını da anlıyorum. Bu ‘suni güneş’ diyor. Biz bunlara gerekli testleri yaparak içeriğini kontrol edebiliyoruz. Safran içinde çok çeşitli makale var. İnsanlar bunları okuyup, bu testleri kontrol edip, içlerini rahatlatabilirler" diye konuştu.

