Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kadınlar isterse 'imkansız' diye bişey yok! İzlediği filmden etkilendi kendi işini kurdu

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Gökmen, izlediği bir filmden etkilenerek parfüm kursuna başvuru yaptı. Kadın girişimci kurs sayesinde ve ailesinin desteğiyle kendi işini kurarak bütün kadınlara mesaj yolladı.

Kadınlar isterse 'imkansız' diye bişey yok! İzlediği filmden etkilendi kendi işini kurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 11:29

İzlediği filmden etkilenerek kendi işini kuran bütün gençlere örnek oluyor. 'de yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Gökmen, filmden esinlenerek üretimi kursuna başvurdu. Başvurunun kabul görmesi sonrası bir film ile harekete geçen Gökmen 5 aylık eğitim sonucunda sertifikasını alarak eşinin ve çocuklarının desteği ile kendi işini kurdu. Şu anda home office olarak AR-GE çalışmalarını sürdüren Gökmen, önümüzdeki günlerde Buldukpınar Mahallesi'nde büyük bir atölye açmaya hazırlanıyor.

Kadınlar isterse 'imkansız' diye bişey yok! İzlediği filmden etkilendi kendi işini kurdu

"İZLEDİĞİM FİLM BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı çok istediğini vurgulayan Tuğba Gökmen, "Yıllarca giyim, takı ve taş tozu gibi işlerle uğraştım ama eşime sürekli, 'Benim kendime ait bir işim olmalı' diyordum. Tepebaşı Kaymakamlığı'nın parfüm kursuna başvurmuştum fakat aradan uzun süre geçince ve dönüş olmayınca neredeyse ben de unutmuştum diyebilirim. Bu süreçte eşim, parfümle ilgili bir film olduğunu söyledi. O filmi izlemeye karar verdik. İzlediğim film beni çok etkiledi. Filmi izlerken parfümün yapılışına ve esansların karışımına odaklandım. Ertesi sabah, 'Parfüm kursumuza başvurunuz kabul edilmiştir' mesajıyla uyandım. Çok sevindim ve hemen eşimi arayarak mutluluğumu onunla paylaştım" dedi.

Kadınlar isterse 'imkansız' diye bişey yok! İzlediği filmden etkilendi kendi işini kurdu

AİLESİNİN DESTEĞİ

Kursta gerekli eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra sertifikasını Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel'den aldığını anlatan Gökmen, "Kendi markamı kurmaya karar verdim. Markamın tescili için başvuruda bulundum. Tescilim onaylandı, daha sonrasında da patentimi aldım. Bu yolculuktaki en büyük gücüm eşimin desteği ve çocuklarımın inancı olmuştu. Şu anda Eskişehir'imizin yerli markası olma yolunda azimle ilerliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Hedefim, bir atölye açıp kokularımı kendi markamla herkese tanıtmak" ifadelerini kullandı.

Kadınlar isterse 'imkansız' diye bişey yok! İzlediği filmden etkilendi kendi işini kurdu

"KADINLAR İSTEYİNCE İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Parfümör olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzlediğim filmden etkilenmem ve sonrasında gelen mesaj hayatımın dönüm noktasıydı. Bir adım atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kadınlarımıza da buradan bunu söylemek isterim, kendinize inanın. Çünkü kadınlar isteyince hiçbir şey imkansız değil."

