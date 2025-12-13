Boşandıktan sonra trafikte yaptıkları şaşırttı! Otomobili gören herkes telefona sarıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde boşanan bir kadının yaptıkları güldürdü. Ankara Yolu istikametinde seyir eden bir kadın sürücünün otomobili süslemelerle görenleri şaşırttı. Düğün arabasına benzer şeklinde süsleme yapan kadın aracın arka camına "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazdırdı.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER

Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

BOŞANDI DİYE SEVİNDİ

Renkli görüntülere sahne olan olayda, sürücünün boşanmasını esprili bir dille kutlaması, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.