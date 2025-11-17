Menü Kapat
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sultangazi'de dehşet anları! Boşandığı eşinin eski kocasına dönmesini kabul edemedi!

İstanbul Sultangazi'de Salih Bozacı isimli önceki eski eşine dönen Hatice K.'nin boşandığı eşi Erdoğan A., sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi. Boşandığı kadının eski eşini olay yerinde öldüren adam aynı tabancayla kendini başından vurdu. Saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde saldırı öncesi beklediği görüldü.

Dün 'de önce eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldüren ardından kendi kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti. Öte yandan şahsın öncesinde beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de dehşet anları! Boşandığı eşinin eski kocasına dönmesini kabul edemedi!

ÖNCE ESKİ EŞİ VURDU ARDINDAN KAFASINA SIKTI

Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı, kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetmişti.

Sultangazi'de dehşet anları! Boşandığı eşinin eski kocasına dönmesini kabul edemedi!

CİNAYET GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Dehşet saçan eski koca Erdoğan A. kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Erdoğan A.'nın saldırı öncesinde Hatice K., eski eşi Salih Bozacı'yı beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de dehşet anları! Boşandığı eşinin eski kocasına dönmesini kabul edemedi!
