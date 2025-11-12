Menü Kapat
14°
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Kafede dehşete düşüren olay! Arkadaşıyla kahve içerken silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Küçükçekmece'de dehşet! Kafede oturan bir vatandaş, kar maskeli bir kişinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı saldırıda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kafede dehşete düşüren olay! Arkadaşıyla kahve içerken silahlı saldırıya uğradı
Saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, kafeye giren kimliği belirsiz ve kar maskeli silahlı şahıs, kafede biri kadın 2 kişinin oturduğu masaya geldi. Şüpheli, masada oturan adama silahla ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Kafede dehşete düşüren olay! Arkadaşıyla kahve içerken silahlı saldırıya uğradı

ŞÜPHELİ KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. , sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri kafenin önüne şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kafede dehşete düşüren olay! Arkadaşıyla kahve içerken silahlı saldırıya uğradı
