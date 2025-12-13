Kızılırmak Deltası alarm veriyor! Uzman isimden kritik uyarı: Biyolojik çeşitlilik tehlikede

Deltadaki su çekilmesinin temel nedeninin son yıllarda giderek artan kuraklık olduğunun altını çizen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, deltada yapılan incelemelerde su seviyelerinin önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söyledi.

"GÖL SEVİYELERİNDE BELİRGİN BİR ALÇALMA VAR"

Kızılırmak Deltası Türkiye’nin önemli sulak alanlarından birisi olduğuna dikkat çeken Aylar, "Aynı zamanda bölgemizin tarımsal bir sahasıdır. Deltadaki su seviyelerinde son yıllarda az da olsa bir alçalma görülüyor. Özellikle göl seviyelerinde bunu net biçimde gözlemlemekteyiz. Bu tamamen kuraklıkla bağlantılıdır. Türkiye genelinde yaşanan yağış azlığı Samsun’u da derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK CANLI TÜRÜ AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR"

Özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının azalmasının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini aktaran Aylar, "Samsun genelinde yüksek kesimlerde hem kar hem de yağmur yağışlarında bir azalma söz konusu. Barajlarımızın doluluk oranı düştü. Kızılırmak Deltası’ndaki göller ve yer altı suları yeterince beslenemiyor. Bu durum bölgedeki birçok canlı türü açısından risk oluşturuyor" diye konuştu.

"KIŞ BAŞLADI AMA YAĞIŞ YOK"

Mevsim normallerinin çok altında yağış gerçekleştiğini vurgulayan Aylar, "Şu an sonbaharın bittiği, kışın başladığı dönemdeyiz. Ancak ne kar şeklinde ne de yağmur şeklinde anlamlı bir yağış düşmedi" şeklinde konuştu.