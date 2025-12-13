Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yurt dışına yerleşmek isteyenlere mesaj! Almanya'dan Türkiye'ye taşındı: Orada robot olacağıma köyümde çoban olurum

Almanya'da 6 yıl yaşayıp Türkiye'ye dönen vatandaş Giresun'da kendi imkanlarıyla iş kurdu. Yurt dışına yerleşmek isteyen gençlere örnek olan 35 yaşındaki Uğur Gedik Almanya'da vardiya sisteminden zorluk yaşadıklarını belirtti. Vatandaş, "Almanya’da robot olacağıma köyümde çoban olurum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 09:49

’dan Türkiye’ye taşınarak tam tersine karar alan 35 yaşındaki Uğur Gedik yurt dışında gelecek arayan birçok gence mesaj yolladı. Memleketine dönen Gedik ailesiyle birlikte Tirebolu ilçesindeki köyünde kendi imkanlarıyla hayvancılığa başladı. Uğur Gedik Almanya’da 6 yıl yaşadığını belirtti.

Yurt dışına yerleşmek isteyenlere mesaj! Almanya'dan Türkiye'ye taşındı: Orada robot olacağıma köyümde çoban olurum

Almanya’da işçi olarak çalışan Gedik, yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesiyle neredeyse vakit geçiremediklerini belirterek, "Vardiya sisteminden dolayı bazı günler birbirimizi hiç göremediğimiz oluyordu. Bu düzen hem bizi hem çocuğumuzu yıprattı. Eşimle aldığımız kararla köyümüze dönmeye karar verdik. Dönmeden önce yapmaya karar verdiğimiz için Almanya’da biraz hayvancılık ve besicilikle ilgili eğitimler almıştık. Köye yerleşir yerleşmez hayvancılık işini kurduk. Kısa sürede 27 büyükbaş hayvanlık bir sürü oluşturduk. Hayvanların bakımından yemlemesine, gebelik takibinden üretim planlamasına kadar tüm işleri kendimiz üstlendik" dedi.

Yurt dışına yerleşmek isteyenlere mesaj! Almanya'dan Türkiye'ye taşındı: Orada robot olacağıma köyümde çoban olurum

DÖNÜŞÜNE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Gedik, köye dönüş kararının yakınları ve köylüleri tarafından başlangıçta şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, "Almanya’dan dönüp çoban mı olacaksın?" diyen çok oldu. Ama ben orada başkalarının işini büyütmektense kendi toprağımı işlemeyi seçtim. Burada çocuğumla, eşimle daha huzurlu bir hayatımız var. Köy hayatına dönüşün bizim için büyük bir riskti. Sıfırdan başladık ama pişman değiliz. Atalarımızın toprağına döndük, kendi düzenimizi kurduk. İnşallah işimizi daha da büyüteceğiz" diye konuştu.

HEDEFLERİ ET KOMBİNASI KURMAK

Hayvancılık işini büyüterek et kombine tesisi kurma hedeflediğini de anlatan Gedik, "Şuanda 27 büyükbaş hayvanım var. Süt üretimi ve pazarlaması bölgemizde yeterince elverişli olmadığı için hedefimiz besicilik yapmak. Zamanla et üretimini büyütmeyi hedefliyorum. Özellikle angus melezi hayvanlarla kaliteli ve verimli et üretimine odaklandık. Türkiye’de kaliteli et üretimine ciddi ihtiyaç var. Hayvan sayımızı artırıp ileride kendi ürünlerimizi de işlemek istiyoruz. Belki kasap, belki döner üretimi yapabiliriz. Angus eti değerli bir et ve biz bunu daha uygun fiyatla tüketicilere sunabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurt dışı yasağı olan meyve altın değerinde! Tadına bakmak için sıraya giriyorlar
ETİKETLER
#Almanya
#göç
#geri dönüş
#işletme
#hayvancılık
#Tirebolu
#Et Üretimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.