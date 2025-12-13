Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar etkili olacak

AKOM, İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği İstanbul'da bir hafta boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İşte İstanbul hava durumu raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar etkili olacak
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 09:44

Yaz aylarını kurak geçiren 'a beklenen yağışlar bir türlü gelmek bilmedi... Barajların sürekli alarm verdiği İstanbul'da bu hafta da yağışsız geçecek.

BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK!

AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık raporunda; İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, bir hafta boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacağı bildirildi. Gece saatlerine dikkat çeken AKOM, (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ettiğini aktardı.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar etkili olacak

"DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDİYOR"

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları gündüzleri artsa da, geceleri gökyüzünün açık seyretmesi (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ediyor.

Çiy, araç camlarında ve yolları hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa neden olurken, tek başına gizli buzlanmaya yol açmaz. Ancak yollardaki toz, toprak ve diğer kirleticilerle birleştiğinde kayganlığa neden olabilir."

https://x.com/ibbAkom/status/1999720145124839908

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

İşte İstanbul hava durumu raporu...

14.12.2025 Pazar

  • Min: 8°C – Max: 13°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yerel yağışlı

15.12.2025 Pazartesi

  • Min: 7°C – Max: 13°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • Yağış beklenmiyor

16.12.2025 Salı

  • Min: 7°C – Max: 14°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

17.12.2025 Çarşamba

  • Min: 7°C – Max: 15°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

18.12.2025 Perşembe

  • Min: 8°C – Max: 14°C
  • Az bulutlu ve açık
  • Yağış beklenmiyor

19.12.2025 Cuma

  • Min: 8°C – Max: 14°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • Yağış beklenmiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Masaj salonunda akıl almaz taktik! Önce yakın davrandılar, sonra çığlığı bastılar: "Seni rezil ederiz, para vereceksin”
Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#kuraklık
#soğuk hava
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.