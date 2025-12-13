AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar etkili olacak

Kategoriler
İstanbul
Yaz aylarını kurak geçiren İstanbul'a beklenen yağışlar bir türlü gelmek bilmedi... Barajların sürekli alarm verdiği İstanbul'da bu hafta da yağışsız geçecek.
AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunda; İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, bir hafta boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacağı bildirildi. Gece saatlerine dikkat çeken AKOM, (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ettiğini aktardı.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları gündüzleri artsa da, geceleri gökyüzünün açık seyretmesi (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ediyor.
Çiy, araç camlarında ve yolları hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa neden olurken, tek başına gizli buzlanmaya yol açmaz. Ancak yollardaki toz, toprak ve diğer kirleticilerle birleştiğinde kayganlığa neden olabilir."
https://x.com/ibbAkom/status/1999720145124839908
İşte İstanbul hava durumu raporu...
14.12.2025 Pazar
15.12.2025 Pazartesi
16.12.2025 Salı
17.12.2025 Çarşamba
18.12.2025 Perşembe
19.12.2025 Cuma