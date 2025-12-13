AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar etkili olacak

Yaz aylarını kurak geçiren İstanbul'a beklenen yağışlar bir türlü gelmek bilmedi... Barajların sürekli alarm verdiği İstanbul'da bu hafta da yağışsız geçecek.

BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK!

AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık hava durumu raporunda; İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, bir hafta boyunca açık ve az bulutlu bir hava hakim olacağı bildirildi. Gece saatlerine dikkat çeken AKOM, (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ettiğini aktardı.

"DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDİYOR"

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları gündüzleri artsa da, geceleri gökyüzünün açık seyretmesi (ayaz) nedeniyle dondurucu soğuklar devam ediyor.

Çiy, araç camlarında ve yolları hafif yağmur yağmışçasına ıslaklığa neden olurken, tek başına gizli buzlanmaya yol açmaz. Ancak yollardaki toz, toprak ve diğer kirleticilerle birleştiğinde kayganlığa neden olabilir."

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

İşte İstanbul hava durumu raporu...

14.12.2025 Pazar

Min: 8°C – Max: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yerel yağışlı

15.12.2025 Pazartesi

Min: 7°C – Max: 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Yağış beklenmiyor

16.12.2025 Salı

Min: 7°C – Max: 14°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

17.12.2025 Çarşamba

Min: 7°C – Max: 15°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

18.12.2025 Perşembe

Min: 8°C – Max: 14°C

Az bulutlu ve açık

Yağış beklenmiyor

19.12.2025 Cuma