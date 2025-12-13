Menü Kapat
Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hafta sonu dahil olmak üzere önümüzdeki hafta hem sağanak hem de kar yağışı etkisini arttıracak. İstanbul ve birçok ilde beklenen yağışlar için Meteoroloji peş peşe uyarılarını sıraladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Aralık ayının gelmesiyle kış mevsimi de kendini göstermeye başladı. Yapılan değerlendirme, hafta sonu ve önümüzdeki hafta içinde ve sağanak beklendiği bilirildi. Yarın etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlar hafta boyu birçok kenti esir alacak.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

BİRÇOK KENTTE KAR YAĞIŞI VAR

13 Aralık Cumartesi günü, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de kar yağışı görülecek. başta olmak üzere ve 'in birçok kentinde de sağanak etikili olacak.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

14 Aralık Pazar gününde Artvin'de kar yağışı etkisini arttıracak, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak etkisini arttıracak, hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

15 Aralık Pazartesi ise Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da kar yağışı etkisini arttıracak, İstanbul'da güneş açacak, Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

16 Aralık Salı gününde ise Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görülecek. Sağanak yağış ise Orta ve Doğu Karadeniz'e kayacak.

Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

17 Aralık Çarşamba günü ise Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da kar yağışı görülecek.

