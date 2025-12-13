Meteoroloji birçok ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: Tüm hafta lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Aralık ayının gelmesiyle kış mevsimi de kendini göstermeye başladı. Yapılan değerlendirme, hafta sonu ve önümüzdeki hafta içinde kar yağışı ve sağanak yağış beklendiği bilirildi. Yarın etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlar hafta boyu birçok kenti esir alacak.

BİRÇOK KENTTE KAR YAĞIŞI VAR

13 Aralık Cumartesi günü, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de kar yağışı görülecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'in birçok kentinde de sağanak etikili olacak.

14 Aralık Pazar gününde Artvin'de kar yağışı etkisini arttıracak, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak etkisini arttıracak, hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.

15 Aralık Pazartesi ise Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da kar yağışı etkisini arttıracak, İstanbul'da güneş açacak, Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

16 Aralık Salı gününde ise Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görülecek. Sağanak yağış ise Orta ve Doğu Karadeniz'e kayacak.

17 Aralık Çarşamba günü ise Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da kar yağışı görülecek.