Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yelken kulübüne baskın! Kaçak teknelere el konuldu

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tespit edilen deniz küreği teknelerinin izini Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bir kürek ve su sporları kulübüne yapılan baskında iki tekneye el konulduğu ve teknelerin kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edilirken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kulüp Başkan Yardımcısı ise "15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 23:35

İddiaya göre, ve Muhafaza ekipleri, yurda kaçak yollarda sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda deniz küreği tekneleri, 'nin ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. Harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından bölgeye gelerek iki tekneye el koydu. Tekneler yediemin otoparkına çekilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Öte yandan, diğer teknelerin akıbetinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yelken kulübüne baskın! Kaçak teknelere el konuldu

"15 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR OLAY YAŞIYORUZ"

Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, "Edirne'den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi'ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yelken kulübüne baskın! Kaçak teknelere el konuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nvidia’dan çip kaçakçılığına karşı yazılım hamlesi
Aylık bin çeyrek altınlık elektrik kaçakçılığı: Ahırın içinden kripto imparatorluğu çıktı!
ETİKETLER
#kocaeli
#kaçakçılık
#güvenlik kamerası
#gümrük
#derince
#Deniz Küreği
#Yasal Olmayan Tekne
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.