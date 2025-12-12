Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sınıra tünel kazdılar! 180 göçmen böyle kaçtı

Polonya Sınır Muhafızları, Belarus ile olan sınır hattının altına kazılmış, 1,5 metre yüksekliğinde bir tünel keşfetti. Elektronik sistemler sayesinde, bu tüneli kullanarak Polonya’ya giren 180'den fazla yabancı uyruklu yasa dışı göçmen tespit edildi ve düzenlenen operasyonla büyük bir kısmı yakalandı. Yetkililer, bu olayın organize bir "hibrit saldırı" olduğu iddia etti.

Sınıra tünel kazdılar! 180 göçmen böyle kaçtı
Muhafızlarınca yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu ülkenin kuzeydoğusundaki Podlasie bölgesinde bulunan Narewka köyü yakınlarında keşfedildi.

YÜKSEKLİĞİ 1,5 UZUNLUĞU 50 METRE TÜNEL KAZDILAR

Yüksekliği yaklaşık 1,5 metre olan tünelin tarafındaki girişinin, sınıra yaklaşık 50 metre mesafede çıkışının ise Polonya tarafında sınır bariyerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta olduğu belirlendi. Sınır Muhafızları, elektronik sistemler sayesinde kısa süre içinde 180'den fazla yabancı uyruklunun tünelden geçerek Polonya'ya girdiğini tespit etti.

Sınıra tünel kazdılar! 180 göçmen böyle kaçtı

130'DAN FAZLASI YAKALANDI

Başlatılan operasyonda kaçan kişilerden 130'dan fazlası yakalandı, diğerlerinin aranması devam ediyor. Sınır muhafızlarının yanı sıra asker ve polis memurlarının da katıldığı operasyonda, yakalananların çoğunun Afganistan ve Pakistan, bazılarının da Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğu öğrenildi.

Sınıra tünel kazdılar! 180 göçmen böyle kaçtı

İNSAN KAÇAKÇISI 3 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca yasa dışı göçmenleri almak için bölgeye gelen biri Polonyalı ve biri Litvanyalı 2 sürücü gözaltına alındı. Bu kişilerin göçmenleri Batı Avrupa'ya götürmeyi planladıkları iddia edildi. Tünelin görüntülerini de paylaşan Sınır Muhafızları, bunun bu yıl Polonya-Belarus sınırında keşfedilen dördüncü tünel olduğunu bildirdi.

Sınıra tünel kazdılar! 180 göçmen böyle kaçtı

HİBRİT SALDIRI İDDİA EDİLDİ

İnsan hakları grupları tarafından "göçmenleri geri ittikleri" gerekçesiyle eleştirilen Polonya, Letonya ve Litvanya'dan yetkililer, akışının, Belaruslu yetkililerin desteğiyle organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu iddia ediyor. Avrupa Birliği genelinde düşüş yaşanmasına rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın Belarus sınırlarından yasa dışı geçiş yapan göçmen sayısı geçen yıl yüzde 192 artmıştı.

