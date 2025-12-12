Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj: "Fenerbahçe cezayı yer"

Fenerbahçe son maçında Brann deplasmanından 4-0 ile dönerken, Rıdvan Dilmen de Domenico Tedesco özelinde tüm süreci irdeledi. Halihazırdaki Fenerbahçe kadrosunda; değişiklikleri gözeten Rıdvan Dilmen, Domenico Tedesco dolayısıyla 'cezayı yersiniz' mesajını verdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE VE DOMENICO TEDESCO ÇIKIŞI

"Fred son haftalarda niye farklı oynuyor? Kayseri maçında muazzam oynadı. Benim de profil olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Rize’de ilk yarı biraz kötüydü ama ikinci yarı toparlandı, sonuç 5-2 oldu. Fenerbahçe iki maçta 9 gol atmış oldu. Demek ki bu şekilde üretebiliyorsun. Sonra Ferençvaros ve Galatasaray maçında kesti, pozisyonu yok. Sonra Başakşehir maçında oynattı ve Fred, Fenerbahçe adına maçın en iyi oyuncusuydu. İyi oynadığı dakikalarda oyundan çıkardı. Doğrulardan saptığınız zaman cezayı yersiniz. Bir de hoca, akşam uçakta Mert Müldür hakkında da şöyle düşünmüştür! Ya ben bunu çok mu terk ettim acaba? Terk etmiştin çocuğu hocam. Semedo’yla dönüşümlü oynatıp dinlendirebilirdin. İlave olarak diğer tarafta Talisca’yı stoperin kucağına verirsen, Talisca’yı zaten Fenerbahçe’ye alma! Benim ideal orta saham İsmail–Fred–Talisca’dır. Asensio da olur. Bazen Asensio’yu sağda da kullanabilirsin; girer çıkar, yer değiştirerek oynar. Asensio’ya kötü oyuncu asla demem. Temposunu biraz daha artırması lazım. Maçın başından itibaren damgasını vurması lazım."