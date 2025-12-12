Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj: "Fenerbahçe cezayı yer"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Brann maçı ile birlikte Domenico Tedesco kritiğini yaptı. Esasen ise Fenerbahçe'deki tercihlere dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında Domenico Tedesco'nun seçimlerini analiz etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 22:12

Fenerbahçe son maçında Brann deplasmanından 4-0 ile dönerken, Rıdvan Dilmen de Domenico Tedesco özelinde tüm süreci irdeledi. Halihazırdaki Fenerbahçe kadrosunda; değişiklikleri gözeten Rıdvan Dilmen, Domenico Tedesco dolayısıyla 'cezayı yersiniz' mesajını verdi.

Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj: "Fenerbahçe cezayı yer"

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE VE DOMENICO TEDESCO ÇIKIŞI

"Fred son haftalarda niye farklı oynuyor? Kayseri maçında muazzam oynadı. Benim de profil olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Rize’de ilk yarı biraz kötüydü ama ikinci yarı toparlandı, sonuç 5-2 oldu. Fenerbahçe iki maçta 9 gol atmış oldu. Demek ki bu şekilde üretebiliyorsun. Sonra Ferençvaros ve Galatasaray maçında kesti, pozisyonu yok. Sonra Başakşehir maçında oynattı ve Fred, Fenerbahçe adına maçın en iyi oyuncusuydu. İyi oynadığı dakikalarda oyundan çıkardı. Doğrulardan saptığınız zaman cezayı yersiniz. Bir de hoca, akşam uçakta Mert Müldür hakkında da şöyle düşünmüştür! Ya ben bunu çok mu terk ettim acaba? Terk etmiştin çocuğu hocam. Semedo’yla dönüşümlü oynatıp dinlendirebilirdin. İlave olarak diğer tarafta Talisca’yı stoperin kucağına verirsen, Talisca’yı zaten Fenerbahçe’ye alma! Benim ideal orta saham İsmail–Fred–Talisca’dır. Asensio da olur. Bazen Asensio’yu sağda da kullanabilirsin; girer çıkar, yer değiştirerek oynar. Asensio’ya kötü oyuncu asla demem. Temposunu biraz daha artırması lazım. Maçın başından itibaren damgasını vurması lazım."

Rıdvan Dilmen'den Domenico Tedesco'ya mesaj: "Fenerbahçe cezayı yer"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN BRANN ZAFERİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (3), 4-0'lık galibiyette gol atan isimlerdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Real Madridli yıldızdan 'evet' cevabını aldı: Transferde büyük sürpriz!
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.