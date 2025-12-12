Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına Antonio Rüdiger transferini yapmak istiyor. AS'ın haberine göre Antonio Rüdiger için an itibarıyla temaslarda bulunan Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez ile birlikte kusursuz bir savunma hattı oluşturacak takviye için çalışmalara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 17:38

Galatasaray’da Davinson Sanchez ile Antonio Rüdiger ikilisinin yan yana gelmesi için transfer çalışmaları yürütülüyor. İspanya basını; Galatasaray’ın, Real Madridli Antonio Rüdiger için devrede olduğunu resmen duyurdu.

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!

GALATASARAY’DA DAVINSON SANCHEZ’İN YANINA ANTONIO RUDIGER TRANSFERİ

Galatasaray, Davinson Sanchez’in yanına Antonio Rüdiger transferini yapmak ve savunma hattına sınıf atlattırmak istiyor. Ayrıca ikinci devrede Avrupa’da iddialı bir konumda olmak isteyen Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Antonio Rüdiger ile birlikte rakibi karşılama sürecinde takımın çok rahatlayacağına inanıyor! Halihazırda Alman savunmacının kesicilik becerisini de gözeten ve formda zamanlarındaki performansını dikkate alan Galatasaray, sözleşmesinin son aylarına giren Antonio Rüdiger için Real Madrid ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!

GALATASARAY’IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ANTONIO RUDIGER YENİ TEKLİF ALMADI

2026 yazında Real Madrid ile kontratı sona erecek olan Antonio Rüdiger, şu ana kadar İspanyol devinden yeni bir sözleşme teklifi almadı ve menajeri aracılığıyla da yeni kulüp bulma sürecine olumlu yaklaştı. İlave olarak da Galatasaray, Real Madrid ile anlaşması halinde yıldız isimle ara transfer döneminde imza atmak istiyor.

Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!

ANTONIO RUDIGER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 10 maça çıkan Antonio Rüdiger, 774 dakika sahada kaldı ve Xabi Alonso tarafından ikinci plandaki isimlerden biri olarak konumlandırıldı! Son olarak da Almanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Antonio Rüdiger'in, düzenli oynayacağı bir takımla masaya oturmaya hazır olduğu iddia edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

ANTONIO RUDIGER REAL MADRID'E NEREDEN GELMİŞTİ?
Kral'ın Takımı, yıldız savunmacıyı Chelsea'den bedelsiz şekilde transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Alman savunmacı için transfer açıklaması!
Galatasaray'dan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı için flaş hamle
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.