Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: Alman stoperin sözleşmesi bitiyordu!

Galatasaray’da Davinson Sanchez ile Antonio Rüdiger ikilisinin yan yana gelmesi için transfer çalışmaları yürütülüyor. İspanya basını; Galatasaray’ın, Real Madridli Antonio Rüdiger için devrede olduğunu resmen duyurdu.

GALATASARAY’DA DAVINSON SANCHEZ’İN YANINA ANTONIO RUDIGER TRANSFERİ

Galatasaray, Davinson Sanchez’in yanına Antonio Rüdiger transferini yapmak ve savunma hattına sınıf atlattırmak istiyor. Ayrıca ikinci devrede Avrupa’da iddialı bir konumda olmak isteyen Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Antonio Rüdiger ile birlikte rakibi karşılama sürecinde takımın çok rahatlayacağına inanıyor! Halihazırda Alman savunmacının kesicilik becerisini de gözeten ve formda zamanlarındaki performansını dikkate alan Galatasaray, sözleşmesinin son aylarına giren Antonio Rüdiger için Real Madrid ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ANTONIO RUDIGER YENİ TEKLİF ALMADI

2026 yazında Real Madrid ile kontratı sona erecek olan Antonio Rüdiger, şu ana kadar İspanyol devinden yeni bir sözleşme teklifi almadı ve menajeri aracılığıyla da yeni kulüp bulma sürecine olumlu yaklaştı. İlave olarak da Galatasaray, Real Madrid ile anlaşması halinde yıldız isimle ara transfer döneminde imza atmak istiyor.

ANTONIO RUDIGER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 10 maça çıkan Antonio Rüdiger, 774 dakika sahada kaldı ve Xabi Alonso tarafından ikinci plandaki isimlerden biri olarak konumlandırıldı! Son olarak da Almanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Antonio Rüdiger'in, düzenli oynayacağı bir takımla masaya oturmaya hazır olduğu iddia edildi.