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 | Murat Makas

Galatasaray 22 milyon euro'luk yıldızın peşinde! Dries Mertens'in yerine gelecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmayı planlarken ayrılacak isimler de gündeme geliyor. Dries Mertens'in ayrılacağı söylentileri sonrası hücum hattına sürpriz bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray 22 milyon euro'luk yıldızın peşinde! Dries Mertens'in yerine gelecek
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 14:52

Trabzonspor’u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olan Galatasaray, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor.

Galatasaray 22 milyon euro'luk yıldızın peşinde! Dries Mertens'in yerine gelecek

MERTENS'İN YERİNE SÜRPRİZ İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte ayrılacak isimler de gündeme geliyor. Dries Mertens'in ayrılması durumunda Galatasaray muhakkak hücum bölgesine bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray 22 milyon euro'luk yıldızın peşinde! Dries Mertens'in yerine gelecek

HEDEF BATURINA!

Galatasaray'ın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen Martin Baturina'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Transfermarkt verilerine göre Hırvat futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olma ihtimali %45 olarak belirtildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 22 yaşındaki ismin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mevcut sezonda 43 maça çıkan Baturina, takımına 6 gol 12 asistlik katkı sağladı.

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