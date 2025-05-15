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Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe transfer listesindeki oyuncu takımından ayrılıyor! Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu

Fenerbahçe transfer listesinde yer alan ve ismi sık sık anılan Kanadalı yıldız Jonathan David'in, oynadığı Lille takımından ayrılacağı duyuruldu. Yaşanan bu ayrılık sonrasında; 'Jonathan David Fenerbahçe'ye geliyor mu?' sorusunu da gündeme getirdi.

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Fenerbahçe transfer listesindeki oyuncu takımından ayrılıyor! Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 10:08

Yeni sezonda takımı gençleştirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği Kanadalı yıldız oyuncu Jonathan David, oynadığı Lille takımından ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe transfer listesindeki oyuncu takımından ayrılıyor! Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan David, kulüpte geçirdiği beş yılı “muhteşem” olarak nitelendirerek, “Bu ayrılık hiç kolay değil, ancak attığım goller, elde ettiğim başarılar ve birlikte yaşadığımız coşkulu anların sizlere biraz olsun neşe vermiş olmasını dilerim” dedi.

Fenerbahçe transfer listesindeki oyuncu takımından ayrılıyor! Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu

JONATHAN DAVİD'İN PERFORMANSI

2020’de Belçika ekibi Gent’ten Lille’e geçen 25 yaşındaki santrfor, Fransız temsilcisiyle 231 karşılaşmada 109 gol kaydedip 30 asist yaptı.

2010-2011 sezonundan sonra Lille’in 10 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan David, bir sonraki yıl Fransa Süper Kupası zaferine de katkı sağladı.

Fenerbahçe transfer listesindeki oyuncu takımından ayrılıyor! Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe’nin, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin yerine Jonathan David ile Jose Mourinho’nun eski öğrencisi Tammy Abraham’ı kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

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