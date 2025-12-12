Işık süzmesi ilçede paniğe neden oldu! Valilikten açıklama geldi!

Burdur'un Gölhisar ilçesi sakinleri, Böğrüdelik Yaylası yakınlarında saat 19.00 sıralarında gökyüzünde beliren bilinmeyen bir ışık nedeniyle büyük bir panik yaşadı. İlçede ikamet eden bir vatandaş tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hızla ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve inceleme ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmeler sonucunda, söz konusu ışığın ve düşüş ihbarının kaynağının bir göktaşı yağmuruyla ilişkili olabileceği öğrenildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.