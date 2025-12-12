Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Napoli ağlarını havalandırdıktan sonra yaptığı özel gol sevinciyle geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Tribünlerin büyük karşılık verdiği bu jest, kısa sürede taraftar arasında yaygınlaştı.

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ ANLAMI

Kenan Yıldız’ın Napoli karşılaşmasının ardından yaptığı gol sevinci, soyadındaki “yıldız” temasını işaret eden özel bir el hareketine dayanmaktadır. Genç futbolcu, iki elini göğüs hizasında bir araya getirerek başparmaklarını aşağıda birleştiriyor ve işaret parmaklarını yukarı doğru açarak kendine ait sembolik bir şekil oluşturuyor. Hareket, hem estetik hem de belirgin bir formda olması nedeniyle büyük beğeni topladı. Taraftarların kısa sürede benimsemesi, bu el işaretinin sahada ve saha dışında sıklıkla kullanılmasına yol açtı.

Alessandro Del Piero’nun uzun yıllar önce yaptığı gol sevincini hatırlatan bu özel hareket, Juventus tribünleri tarafından olumlu geri dönüş aldı. Genç yeteneğin attığı gollerin ardından bu işareti yapması, taraftarlarda nostaljik bir etki oluştururken aynı zamanda yeni bir akımın başlangıcını da beraberinde getirdi.

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ NASIL YAPILIR?

Kenan Yıldız’ın gol sevinci, birkaç basit el hareketinin birleşimiyle kolayca yapılabiliyor. İlk olarak eller göğüs hizasında rahat bir şekilde kaldırılıyor ve ardından başparmaklar aşağıda birleştirilerek şeklin alt köşesi oluşturuluyor. İşaret parmaklarının yukarı doğru açılmasıyla hareketin üst bölümü tamamlanırken, orta parmakların hafifçe yanlara açılmasıyla yıldız yapısının dengeli görünmesi sağlanıyor. Son olarak serçe ve yüzük parmakları içe doğru kıvrılarak el işaretinin daha net bir forma bürünmesi sağlanıyor. Tüm bu aşamalar birleştiğinde Kenan Yıldız’ın soyadına gönderme yapan yıldız şekli ortaya çıkıyor.

Bu hareketin dikkat çeken yönü, hem basit hem de belirgin bir simge oluşturması. Taraftarların kolayca taklit edebilmesi, sosyal medyada ve tribünlerde hızla yayılmasına katkı sağladı. Özellikle genç futbolseverlerin bu hareketi denemeye başlaması, Yıldız’ın gol sevinci etrafında geniş bir akımın oluşmasına neden oldu.