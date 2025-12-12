Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

Kenan Yıldız yeni gol sevinci anlamı ve yapılışı ile gündem oldu. Juventus formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız, Napoli maçında attığı golün ardından yaptığı hareketle yeni bir akımın merkezine yerleşti. Genç yıldızın, iki elini bir araya getirerek soyadındaki “yıldız”ı simgeleyen özel sevinci, taraftarların kısa sürede ilgi gösterdiği bir harekete dönüştü. İşte Kenan Yıldız yeni gol sevinci yapımı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 21:51

Milli futbolcu , ağlarını havalandırdıktan sonra yaptığı özel gol sevinciyle geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Tribünlerin büyük karşılık verdiği bu jest, kısa sürede taraftar arasında yaygınlaştı.

Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ ANLAMI

Kenan ’ın Napoli karşılaşmasının ardından yaptığı gol sevinci, soyadındaki “yıldız” temasını işaret eden özel bir el hareketine dayanmaktadır. Genç futbolcu, iki elini göğüs hizasında bir araya getirerek başparmaklarını aşağıda birleştiriyor ve işaret parmaklarını yukarı doğru açarak kendine ait sembolik bir şekil oluşturuyor. Hareket, hem estetik hem de belirgin bir formda olması nedeniyle büyük beğeni topladı. Taraftarların kısa sürede benimsemesi, bu el işaretinin sahada ve saha dışında sıklıkla kullanılmasına yol açtı.

Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

Alessandro Del Piero’nun uzun yıllar önce yaptığı gol sevincini hatırlatan bu özel hareket, tribünleri tarafından olumlu geri dönüş aldı. Genç yeteneğin attığı gollerin ardından bu işareti yapması, taraftarlarda nostaljik bir etki oluştururken aynı zamanda yeni bir akımın başlangıcını da beraberinde getirdi.

Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ NASIL YAPILIR?

Kenan Yıldız’ın gol sevinci, birkaç basit el hareketinin birleşimiyle kolayca yapılabiliyor. İlk olarak eller göğüs hizasında rahat bir şekilde kaldırılıyor ve ardından başparmaklar aşağıda birleştirilerek şeklin alt köşesi oluşturuluyor. İşaret parmaklarının yukarı doğru açılmasıyla hareketin üst bölümü tamamlanırken, orta parmakların hafifçe yanlara açılmasıyla yıldız yapısının dengeli görünmesi sağlanıyor. Son olarak serçe ve yüzük parmakları içe doğru kıvrılarak el işaretinin daha net bir forma bürünmesi sağlanıyor. Tüm bu aşamalar birleştiğinde Kenan Yıldız’ın soyadına gönderme yapan yıldız şekli ortaya çıkıyor.

Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Yıldız işareti sembol haline geldi

Bu hareketin dikkat çeken yönü, hem basit hem de belirgin bir simge oluşturması. Taraftarların kolayca taklit edebilmesi, sosyal medyada ve tribünlerde hızla yayılmasına katkı sağladı. Özellikle genç futbolseverlerin bu hareketi denemeye başlaması, Yıldız’ın gol sevinci etrafında geniş bir akımın oluşmasına neden oldu.

ETİKETLER
#Futbol
#Napoli
#kenan yıldız
#juventus
#yıldız
#Gol Sevinci
#Alessandro Del Piero
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.