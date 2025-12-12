Menü Kapat
Antalyaspor Galatasaray muhtemel 11! 6 oyuncu forma giyemeyebilir

Antalyaspor - Galatasaray maç kadrosu, eksikler sonrası maça saatler kala netleşmeye başladı. Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendirirken iki takımın ligdeki form durumları, sakat listeleri ve maç öncesi istatistikleri merak ediliyor. İşte Antalyaspor Galatasaray muhtemel 11…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 21:34

Ligin 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. ’de geride kalan maçlarda sergiledikleri performansla farklı tablolarda yer alan iki ekip, kritik 90 dakika için hazırlıklarını tamamladı.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Maçın, iki takımın ligdeki mevcut durumları açısından önemli bir eşik oluşturacak.

Galatasaray, geride kalan 15 haftada topladığı 36 puanla haftaya lider başlarken, Antalyaspor ise ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 15 puanla 13. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda genel olarak başarılı bir grafik sergilerken, son iki deplasman maçında ise istediği sonuçları alamadı.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır’ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Bunun yanı sıra bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maç kadrosunda yer alamayacak.

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Antalyaspor’un Galatasaray karşısına Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm ve Boli 11’i ile çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11’i ise şu şekilde:

Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Gabriel Sara, İlkay, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde 17. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

