Başkentte taksici kılığında trafik magandası görüldü! Kadın sürücünün aracına böyle saldırdı

Ankara'nın Çankaya Dikmen semtinde, seyir halindeki kadın sürücü ile bir taksi şoförü arasında trafikte başlayan gerginlik, fiziksel saldırıya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 06 T 2681 plakalı ticari taksiyi kullanan şahıs, kadın sürücünün aracının önünü aniden keserek durdurdu. Taksiden inen şoför, önce hakaretler savurdu, ardından kadın sürücünün içerisinde bulunduğu otomobile vurmaya başladı. Bu şiddet anları, mağdur kadın sürücü tarafından kullanılan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından taksi şoförü hızla olay yerinden ayrılırken, kadın sürücünün yaşananlar üzerine şahıs hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Bu trafik magandalığı olayı, Ankara'da taksi şoförleri ve trafik güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.