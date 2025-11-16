Ailenin canını böyle hiç saymıştı! O trafik magandası serbest bırakıldı

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli manevralara yaparak bir ailenin canını hiçe sayan sürücü polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Trafik magandası çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan 37 yaşındaki E.D. isimli sürücü bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü ani frenler yaparak kesti. Aile aracında panik yaratan durum araç içi kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Ekipler, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdiği trafik magandasının 9 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan işlemlerde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.