Yine bir trafik magandası! Park etmesine izin vermedi, tehditler savurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aracını park etmek isteyen sürücü, arkadaki aracı uyarmak için dörtlülerini yaktı. Dörtlüleri dikkate almayan sürücü, park etmek isteyen aracın dibine girince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücü, "Ben seni bulacağım oğlum, havlama, kes sesini" şeklinde ifadelerle tehditte bulundu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.