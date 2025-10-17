Antalya'da feci kaza kamerada! Motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

Antalya'da 15 Temmuz tarihinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yapan Mehmet Tekelioğlu, ardından motosikletiyle çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. Saat 08.00 sıralarında çalıştığı iş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile otomobil sürücüsü Ahmet D. arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte yoluna devam eden Tekelioğlu'nu aracıyla takip eden Ahmet D., motosiklete çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tekelioğlu, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.