Çalışmadan emekli olmanın formülü: Kimler faydalanabilecek?

Emekli olma yöntemleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 'Çalışmadan emekli olmak' başlık olarak cazip görünse de içinde bazı şartlar barındırıyor!

Türkiye’de emeklilik için temel şartlar arasında yaş, sigorta süresi ve prim günü bulunuyor. Ancak çalışma imkânı olmayan ya da prim gün sayısı eksik kalan kişiler için isteğe bağlı sigorta sistemi önemli bir alternatif oluşturuyor. Peki bu imkandan kimler, nasıl faydalanabiliyor? İşte tüm detaylar...