SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kremlin, ABD lideri Donald Trump'ın açıklamalarını doğruladı: Putin ile görüşme ertelenmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını doğruladı. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın iki hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceklerini belirtti. Görüşmenin ertelenmemesi yönünde ortak bir anlayış olduğunu ifade etti.

Kremlin, ABD lideri Donald Trump'ın açıklamalarını doğruladı: Putin ile görüşme ertelenmeyecek
AA
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
15:50
|
17.10.2025
17.10.2025
15:52

Kremlin Sözcüsü , gazetecilere yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesine değindi. Görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

Kremlin, ABD lideri Donald Trump'ın açıklamalarını doğruladı: Putin ile görüşme ertelenmeyecek

İKİ LİDER DE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı." dedi.

''İKİ LİDER GEREKLİ İRADEYE SAHİP''

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

Kremlin, ABD lideri Donald Trump'ın açıklamalarını doğruladı: Putin ile görüşme ertelenmeyecek

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının, görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele alacaklarını belirten Peskov, "Çok konu var. Müzakere heyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Elbette, iki lider, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ MASASI NEDEN MACARİSTAN'DA KURULACAK?

Peskov, "Putin-Trump zirvesi neden 'da yapılacak?" yönündeki soruya, "Bu tür kararların karşılıklı olarak alındığı." yanıtını verdi.

Macaristan'ın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ancak kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Peskov, Putin ile Trump'ın buna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu ancak Avrupa'nın Kiev yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını belirtti.

