Zelenskiy, Trump ile görüşmek için ABD'ye geldi! Tomahawk füzeleri, Putin'i ikna etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'tan son derece etkili Tomahawk füzelerini istedi. Trump ise bu konudaki net kararını hiçbir zaman dile getirmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından, Zelenskiy'nin istediği füzeler hakkında açıklamalar yapan Trump, Rus lideri bu füzeler sayesinde yeniden barış masasına oturmaya ikna etti.

ZELENSKİY, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna lideri Zelenskiy ise ABD Başkanı Trump ile ek hava savunma sistemlerinin tedariki için Washington'a geldi. Zelenskiy, istediği Tomahawk füzeleri için bir kez daha Trump ile görüşecek. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Zelenskiy, Washington'a vardığını tüm dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı. Zelenksiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1978907568983429615

''TOMAHAWK'I DUYDU, DİYALOĞU YENİDEN BAŞLATTI''

Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olacağını umduğunu aktaran Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler konusunda, barış ve garanti altına alınmış güvenlikten başka alternatifin olmaması gerektiğine dikkati çekti.

TRUMP, PUTİN'İ NASIL İKNA ETTİ?

ABD lideri Trump, muhtemelen 2 hafta için Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. Trump, barış için yeni adresin ise Macaristan olacağını duyurdu. Putin ile görüşmesi sırasında Tomahawk füzelerinden de konuştuklarını söyleyen ABD lideri, "Bu konuda biraz görüştük, çok konuşmadık. Fakat şunu söyleyeyim, ABD olarak Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda füzemiz var ama ihtiyaç da var yani ülkemizin stoklarını tüketemeyiz. Bunlar hayati öneme sahipler, çok güçlü, çok isabetli gerçekten çok iyi füzeler ve bizim için de elzemler. Bu konuda ne yapacağız bilemiyorum" dedi.

''BİRKAÇ BİN TOMAHAWK GÖNDERMEME NE DERSİN?''

Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin bir soruya Trump, "Buna karşı değilim fakat doğru zamanın şimdi olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

Putin’in kendisini Ukrayna’ya Tomahawk satışından vazgeçirmeye çalışıp çalışmadığı şeklindeki bir soruya Trump, "Elbette. Ne zannediyorsunuz, 'Lütfen, Tomahawk füzeleri satın' mı diyecek? "Lütfen, Tomahawk satın, buna minnettar oluruz" mu diyecek. Aslına bakarsanız kendisine karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hoşuna gitmedi. Bu fikir hiç hoşuna gitmedi" dedi.