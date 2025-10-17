Menü Kapat
İstanbul
18°
Yaşam
Editor
 Baran Aksoy

Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı

Çorum'da bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı
'da yaşayan B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için evine çağırdı. Elinde bulunan kılıçla arkadaşını rehin alan şahıs, aralarında husumet bulunan şahsın gelmemesi halinde arkadaşını öldüreceğini söyledi.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı

POLİSLER UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Rehin alınan S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı

ARBEDE ÇIKINCA EKİPLER BASKIN YAPTI

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

