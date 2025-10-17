Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı

Çorum'da yaşayan B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için evine çağırdı. Elinde bulunan kılıçla arkadaşını rehin alan şahıs, aralarında husumet bulunan şahsın gelmemesi halinde arkadaşını öldüreceğini söyledi.

POLİSLER UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Rehin alınan S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

ARBEDE ÇIKINCA EKİPLER BASKIN YAPTI

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.