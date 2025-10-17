Sosyal medyada dolandırıcıların alışveriş ağı ortaya çıktı! 10 işi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipler sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Titizlikle yürütülen operasyonda dolandırıcılık suçuna karıştığı 10 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 1 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.