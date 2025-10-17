Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Sosyal medyada dolandırıcıların alışveriş ağı ortaya çıktı! 10 işi yakalandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonun ardından yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipler sosyal medya üzerinden alışveriş yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için başlattı. Titizlikle yürütülen operasyonda suçuna karıştığı 10 şüpheli tespit edildi.

Sosyal medyada dolandırıcıların alışveriş ağı ortaya çıktı! 10 işi yakalandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 1 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada dolandırıcıların alışveriş ağı ortaya çıktı! 10 işi yakalandı
