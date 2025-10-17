Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün!

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi. Kampanyaya başvurmak için bugün son gün. İşte şartlar ve detaylar...

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün!
Haber Merkezi
17.10.2025
17.10.2025
'den ev ve iş yeri almış olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan kampanyada sona gelindi.

İndirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor. Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün!

Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor.

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün!

KONUT KREDİSİ DE KULLANILABİLİYOR

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan de kullanabiliyor.

Başvurular bugün mesai bitimine kadar aracı bankalara yapılabilecek.

