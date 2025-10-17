Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ekim 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için döviz kurlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Dolar ve euro 17 Ekim Perşembe gününü altının yükselişi aksine durağan denebilecek, hafif yukarı yönlü bir seyirle açtı. Peki dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 16 Ekim 2025 güncel döviz kurları...

Haber Merkezi
17.10.2025
17.10.2025
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 17 Ekim 2025 Cuma günü dolar ve Euro fiyatları...

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, alış 41,92 – satış 41,95 TL aralığında yer alıyor. Euro cephesinde ise fiyatlar alış 49,1308 TL – satış 49,1687 TL seviyesinde.

17 Ekim 2025 Cuma güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 41,9282 TL – Satış 41,9506 TL

Euro/TL: Alış 49,1308 TL – Satış 49,1687 TL

