Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ekim 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 17 Ekim 2025 Cuma günü dolar ve Euro fiyatları...

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, alış 41,92 – satış 41,95 TL aralığında yer alıyor. Euro cephesinde ise fiyatlar alış 49,1308 TL – satış 49,1687 TL seviyesinde.

17 Ekim 2025 Cuma güncel döviz kurları

Dolar/TL: Alış 41,9282 TL – Satış 41,9506 TL

Euro/TL: Alış 49,1308 TL – Satış 49,1687 TL

