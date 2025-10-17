Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında ralli yukarı yönlü devam ediyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 16 Ekim Perşembe gününü yükselerek 17.43 itibarıyla 5.733 lirayı gördü. Altın cuma sabahında 7.30 itibarıyla 5.881 liradan işlem görüyor.

Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
Haber Merkezi
17.10.2025
07:37
17.10.2025
07:37

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren , yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde akşamüstü kapanışında 5 bin 730 TL'ye seviyesini gördü. Peki bugün kaç lira? ne kadar? İşte 17 Ekim 2025 cuma güncel ...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.831,54 TL

SATIŞ: 5.881,19 TL

Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.774,00 TL

SATIŞ: 9.973,00 TL

Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 19.548,00 TL

SATIŞ: 19.947,00 TL

Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 39.472,00 TL

SATIŞ: 39.871,00 TL

4359 DOLAR

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/10/16/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-gram_202510160721.mp4

#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#yarım altın
#altın fiyatı
#ons altın
#tam altın
#Ekonomi
