Gram altın uçuşa sürüyor: İşte 17 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, yeni haftada da rekor üstüne rekor kırdı. Haftayı yükselişle açan altın fiyatlarında 16 Ekim Perşembe gününde akşamüstü kapanışında 5 bin 730 TL’ye seviyesini gördü. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Ekim 2025 cuma güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.831,54 TL

SATIŞ: 5.881,19 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.774,00 TL

SATIŞ: 9.973,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.548,00 TL

SATIŞ: 19.947,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.472,00 TL

SATIŞ: 39.871,00 TL

ONS ALTIN

4359 DOLAR

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/10/16/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-gram_202510160721.mp4