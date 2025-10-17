Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Dünya
 Ali Osman Polat

New York’ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!

Belediye başkan adayları canlı yayında kıyasıya tartıştı; Zohran Mamdani Hamas ve Netanyahu sözleriyle köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı, Cuomo ‘tecrübesiz’ dedi, Sliwa Trump’ı göklere çıkardı. İşte New York belediye başkanlığı seçimlerinde yaşanan gelişmelerin detayları...

New York'ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!
New York’ta, 17 Ekim 2025’te, WNBC kanalında düzenlenen seçim programında Demokrat aday Zohran Mamdani, bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa, belediye başkanlığı için kozlarını paylaştı. Adaylar, uluslararası politikadan uyuşturucuya, barınmadan pahalılığa kadar her konuda fikirlerini kamuoyu ile paylaştılar.

New York’ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!

MAMDANİ’YE HAMAS BASKISI

Zohran Mamdani, 'ın silah bırakması gerekip gerekmediği konusunda, "Elbette silahlarını bırakmaları gerektiğine inanıyorum. Birçok New Yorklu gibi ben de bu ateşkesin kalıcı ve adil olmasını umuyorum. Adil olması için, bu ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsamasını sağlamamız gerekiyor. İşte umudum da bu." ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun New York’a gelirse tutuklanması önerisi, rakipleri ve sunucular tarafından tepki çekti.

New York’ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!

CUOMO’DAN DENEYİM VURGUSU, SİVA’DAN TRUMP ÖVGÜSÜ

Canlı yayın tartışmasının New York'la ilgili bölümünde, ön seçimlerde Mamdani'ye karşı kaybettikten sonra yarışını bağımsız aday olarak devam ettirme kararı alan Andrew Cuomo, Müslüman rakibinin, deneyimsiz olduğunu öne sürdü.

Cuomo, Mamdani için, "Kelimenin tam anlamıyla hiç işi olmadı. Özgeçmişinde annesinin yanında staj yaptığını yazıyor. Bu (belediye başkanlığı), ilk kez işe girecek birinin yapabileceği bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Mamdani, Cuomo'ya, "Deneyimimde olmayanı dürüstlüğümle telafi ediyorum. Ama sen dürüst olmamanı deneyiminle asla telafi edemezsin." sözleriyle cevap verdi.

Sliwa ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye barışı getirmesi ve İsrailliler ile Hamas arasındaki savaşta düşmanlıkları sona erdirmeye çalışması" nedeniyle alkışlanması gerektiğini söyledi.

New York’ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!

ŞEHİR SORUNLARINDA FİKİR ÇARPIŞMASI YAŞANDI

Cuomo ve Sliwa, Mamdani’nin New York’u yönetecek tecrübesi olmadığını savundu. Sliwa, Cuomo’nun geçmişteki cinsel taciz iddialarını gündeme getirdi. Üç aday, eğitim, ücretsiz ulaşım ve fuhuşla mücadelede fikir ayrılıklarını sertçe eleştirdi. Ulusal Muhafız gönderilmesine üçü de karşı çıktı.

New York’ta seçim kapışması: Müslüman adayın Hamas çıkışı olay oldu!

MAMDANİ’DEN TARİHİ ZAFER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

33 yaşındaki Müslüman aday Zohran Mamdani, Demokrat ön seçimini %56 oyla kazanarak Cuomo’yu geride bıraktı. 4 Kasım’daki seçimi kazanırsa New York’un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli başkanı olacak. Anketler Mamdani’yi önde gösteriyor.

#hamas
#New York Belediye Başkanlığı Seçimi
#Zohran Mamdani
#Andrew Cuomo
#Curtis Sliwa
#Gazze Savaşı
#Dünya
