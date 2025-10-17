Orban’dan Trump-Putin zirvesine yeşil ışık: “Barış için hazırız!”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 17 Ekim 2025’te, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki planlanan zirve için hazırlıkları teyit etti.

“BARIŞSEVER DÜNYA İÇİN HARİKA HABER”

Orban, “ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber. Hazırız. Macaristan barış adasıdır” diyerek, zirvenin ev sahipliğine hazır olduklarını vurguladı.

ZİRVE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Orban’ın açıklaması, Trump’ın Putin’le Macaristan’da görüşme planını doğruladı. Zirve, Ukrayna savaşı ve bölgesel barış için kritik bir adım olarak görülüyor.