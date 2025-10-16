ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile görüştüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump şunları söyledi:

"Şu an Başkan Putin ile görüşüyorum. Görüşme devam ediyor, uzun bir görüşme oluyor. Görüşmenin içeriğini Putin'in de yapacağı gibi, görüşmenin sonunda aktaracağım."



Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.