Eyüpspor Kasımpaşa bilet nereden alınır? Ücretsiz bilet verilecek

Süper Lig’de kan değişikliğine giden ikas Eyüpspor, 9. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak derbi mücadelesi öncesinde kulüp yönetimi, biletlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

EYÜPSPOR KASIMPAŞA BİLET ÜCRETSİZ Mİ?

Eflatun-sarılı kulüp, Kasımpaşa ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında tüm biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, maçın hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin kulüp yönetimi tarafından satın alındığı belirtildi. Böylece karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar için herhangi bir ücret ödemeden tribünde yer alma imkanı doğdu.

Açıklamada ayrıca, Eyüpspor yönetiminin bu kararının taraftarlara jest niteliğinde olduğu ifade edildi. Kasımpaşa ile oynanacak İstanbul derbisinde, tribünlerin tamamen dolmasının beklendiği öğrenildi. Futbolseverler, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadeleyi ücretsiz biletlerle takip edebilecek.

EYÜPSPOR KASIMPAŞA ÜCRETSİZ BİLET NEREDEN, NASIL ALINIR?

Eyüpspor’un resmi açıklamasına göre, Kasımpaşa maçı için satın alınan biletler taraftarlara Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak sunulacak. Hem ev sahibi tribün hem de misafir tribün biletleri yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandığı için taraftarlar herhangi bir ücret ödemeden bilet temin edebilecek.

Ücretsiz bilet almak isteyen futbolseverlerin geçerli bir Passolig kartına sahip olmaları gerekiyor. Biletlerin dağıtımı dijital ortamda yapılacağı için taraftarlar, Passolig hesapları üzerinden giriş yaparak ücretsiz biletlerini alabilecekler.

EYÜPSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak ikas Eyüpspor Kasımpaşa karşılaşması 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak.

İstanbul derbisine sahne olacak bu karşılaşmada hem Eyüpspor hem de Kasımpaşa taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Eyüpspor yönetiminin ücretsiz bilet kararı sonrası, tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.