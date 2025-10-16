MHRS telefon numarası ne? Türkiye’de en çok aranan numara belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik Haberleşme Sektörü raporunda, vatandaşların en fazla aradığı, en kısa ve uzun görüşme yaptığı, kısa numaralara dair bilgilere yer verildi.

Verilere göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en çok arandı.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell’de 267 saniye, TT Mobil’de 271 saniye ve Vodafone’da 266 saniye olarak kaydedildi.

Turkcell ve TT Mobil’de, 182’nin ardından en fazla aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti.

Vodafone’da ise en sık aranan ikinci kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak tespit edildi.

Operatörlerde en çok aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

Vatandaşlar, kısa numaralara gerçekleştirdikleri aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü.