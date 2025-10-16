Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bartın'da kokarca istilası: 250 sülün doğaya salındı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca böceği zararlısı ile mücadelede kapsamında Samsun Gelemen Sülün İstasyonu'ndan alınan 250 sülün doğaya salındı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 21:39

Bartın'da tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında 250 adet sülün doğaya salındı.

TÖRENLE SALINDI

Amasra Topderesi köyünde gerçekleştirilen ve kokarca böceği ile beslendiği bilinen sülünlerin salınımına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolünden isimler katıldı.

Bartın'da kokarca istilası: 250 sülün doğaya salındı!



Vali Arslan, "250 sülünü doğaya saldık. Ekosistemin dengesini sürdürebilmemiz için yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülün ve benzeri hayvanlarımızın kuşlarımızın doğaya salınması büyük önem arz ediyor" dedi.

Bartın'da kokarca istilası: 250 sülün doğaya salındı!

"KATKI SAĞLAYACAK"

Bartın'da kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Arslan, "Sülünler kimyasal mücadelenin dışında biyolojik anlamda mücadelemize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bartın'da kokarca istilası: 250 sülün doğaya salındı!

Çocukların da katıldığı programda kuşları doğaya salan Vali Arslan, söz konusu böcek ve benzeri türler ile beslenen sülünlerin avlanırken korkutulmaması gerektiği konusunda vatandaşlardan titizlik beklediklerini ve bölgede av yasağının olduğunu da hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.