Bartın'da kokarca istilası: 250 sülün doğaya salındı!

Bartın'da tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında 250 adet sülün doğaya salındı.

TÖRENLE SALINDI

Amasra Topderesi köyünde gerçekleştirilen ve kokarca böceği ile beslendiği bilinen sülünlerin salınımına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolünden isimler katıldı.





Vali Arslan, "250 sülünü doğaya saldık. Ekosistemin dengesini sürdürebilmemiz için yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülün ve benzeri hayvanlarımızın kuşlarımızın doğaya salınması büyük önem arz ediyor" dedi.

"KATKI SAĞLAYACAK"

Bartın'da kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Arslan, "Sülünler kimyasal mücadelenin dışında biyolojik anlamda mücadelemize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Çocukların da katıldığı programda kuşları doğaya salan Vali Arslan, söz konusu böcek ve benzeri türler ile beslenen sülünlerin avlanırken korkutulmaması gerektiği konusunda vatandaşlardan titizlik beklediklerini ve bölgede av yasağının olduğunu da hatırlattı.