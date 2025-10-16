Menü Kapat
 Banu İriç

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!

İstanbul'da dehşet veren kadın cinayeti olayı yaşandı. Eski sevgilisi Aysel Karakoç'un evine giden Fethi Ş. dehşet saçtı. Talihsiz kadını çok sayıda yerinden bıçaklayarak katletti. O anlar kameraya yansıdı. Olaya şahit olan kişinin elini kolunu sallayarak gitmesi dikkat çekti.

16.10.2025
16.10.2025
’un ilçesinde yaşanan kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çubuklu Mahallesi’ndeki bir sitede dün saat 20.00 sıralarındaki olayda bir süre sonra ayrıldığı eski sevgilisi 35 yaşındaki Fethi Ş. kapısına dayandı. Olaya tanık olanların elini kolunu sallayarak ortamdan ayrılması dikkat çekti.

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!

BARIŞMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre barışmak isteyen şahıs teklifi kabul edilmeyince tartışma çıkardı. İkili arasında kavganın büyümesiyle Fethi Ş. 38 yaşındaki Aysel Karakoç'u çok sayıda yerinden bıçaklayarak öldürdü. Karakoç'un boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez darbe aldığı belirlendi.

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!

AYSEL KARAKOÇ KURTARILAMADI


İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!

POLİSLER KAÇAN ŞAHSI YAKALADI


Olay sonrası kaçan Fethi Ş., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Fethi Ş., cezaevine gönderildi.

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!

VAHŞET ANI KAMERADA


Öte yandan, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binadan çıkan Fethi Ş.’nin dışarıda bekleyen Aysel Karakoç’un yanına giderek kadını bıçakladığı anlar yer aldı.

Barışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti! Olayı görenler elini kolunu sallayarak gitti!
