Yaşam
 Ceyda Altun

Kuzen cinayetinin sebebi şoke etti! 'Aylak aylak geziyordu...'

Adana'da kuzen kavgası cinayetle bitti. R.B. (35) ile kuzeni Hüseyin Balkan (38), önce telefonda tartışıp küfürleşti. Daha sonra sokakta karşılaşan kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü. R.B. (35) ve yanındaki arkadaşı U.U. (28) tarafından sopayla dövülen Balkan, sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kuzen R.B. ifadesinde, Balkan'ı kendisinin bıçaklamadığını belirtirken, cinayete neden olan tartışmalarının sebebi ise şoke etti. İşte kuzen cinayetinin detayları...

Kuzen cinayetinin sebebi şoke etti! 'Aylak aylak geziyordu...'
15.10.2025
15.10.2025
15.10.2025 12:28

Dehşete düşüren olay, 13 Ekim günü saat 20.40 sıralarında, 'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Balkan (38) ve kuzeni R.B. (35) telefonda konuştukları sırada birbirlerine küfretti. Daha sonra Balkan, sokakta yürüdüğü sırada kuzeni R.B. (35) ile karşılaştı. İki arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. sırasında R.B. ve yanındaki arkadaşı U.U. (28), Balkan'ı sopa ile dövmeye başladı. Kavga sırasında Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. R.B. ile U.U. kaçarak izini kaybettirdi. Balkan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzen cinayetinin sebebi şoke etti! 'Aylak aylak geziyordu...'

İDDİALARI YALANLAYAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüphelilerin saklandığı Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi de yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden R.U. "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi. Diğer şüpheli U.U. ise, "Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok" diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

adana
kavga
cinayet
bıçaklanma
kuzen
Yaşam
