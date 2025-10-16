Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'la ilgili şoke eden ses kaydı: Bardağı taşıran son damla

Diyarbakır'da dere kenarında çuvala sarılı halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında flaş bir gelişme yaşandı. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, davadan çekildiğini duyurdu. Eryılmaz'ın açıklamasında, "Narin'i Nevzat öldürdü" şeklindeki ses kaydı" ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin yüreğini yakan cinayeti olayı yakından takip edilmeye devam ediliyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden davada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'la ilgili şoke eden ses kaydı: Bardağı taşıran son damla

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI ÇEKİLDİ

’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilinin savunmasını üstlenmekten “vicdani nedenlerle” çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yayımlayan Eryılmaz, “Bugün sadece bir vekillikten değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'la ilgili şoke eden ses kaydı: Bardağı taşıran son damla

"ARTIK TAŞIYAMAYACAĞIM VİCDANİ BİR SORUMLULUKLA BIRAKIYORUM"

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'la ilgili şoke eden ses kaydı: Bardağı taşıran son damla

"NARİN'İ NEVZAT ÖLDÜRDÜ"

Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır. Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'la ilgili şoke eden ses kaydı: Bardağı taşıran son damla

"BU, BİR PES EDİŞ DEĞİL..."

Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir."

