İzmir'de kan donduran olay! Yatalak eşini korkunç şekilde katletti

Rafetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olay kan dondurdu. 70 yaşındaki R.T., 69 yaşındaki eşi İzade Teker ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada dehşet yaşandı. Yaşlı adam belinden çıkardığı silahla yatalak eşini kurşun yağmuruna tuttu.

SESLERİ DUYAN POLİSİ ARADI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.