Kaza yeri dehşete düşürdü! Tıra çarpan kamyonet paramparça oldu: Ölü ve yaralı var

Giresun'un Görele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede; 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.