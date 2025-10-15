Kaza yeri dehşete düşürdü! Tıra çarpan kamyonet paramparça oldu: Ölü ve yaralı var

Kategoriler
Giresun'un Görele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede; 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.