Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bursa'da lisede dehşet! Öğrenciyi gasp edip müdür yardımcısının burnunu kırdılar

Bursa'da bir liseye 2 şahıs elini kolunu sallayarak girdi. 9. sınıf öğrencisini gasp eden şahıslar olaya müdahale eden müdür yardımcısının da burnunu kırıp kaçtı.

'da Mehmet ZAhit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde akıllara durgunluk veren olay! Kimliği belirsiz 2 şahıs ders saatinde okula girip 9. sınıf öğrencisi E.K.'yı etti. Şahıslar daha sonra olaya müdahale etmeye çalışan müdür yardımcısı A.Ö'nün burnunu kırıp okuldan kaçtılar.

ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYA SALLAYA OKULA GİRDİLER!

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmed Zahit Koktu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan gasp ve olayı büyük endişeye sebep oldu. İddiaya göre, okulun 9. sınıfında okuyan E.K., ders saatleri içinde okul bahçesinde dışarıdan gelen iki kişi tarafından gasp edildi. Olayı fark eden müdür yardımcısı A.Ö., öğrencisini korumak için hemen müdahale etti.

Bursa'da lisede dehşet! Öğrenciyi gasp edip müdür yardımcısının burnunu kırdılar

MÜDÜR YARDIMCISINI DÖVDÜLER

Ancak olay kısa sürede okul dışına taştı. Saldırganlar, öğretmen aynı zamanda okulun müdür yardımcısı A.Ö.'nün burnunu kırdı. Yaşadığı saldırı sonrası burnu kırılan, kulağında ses kaybı meydana gelen ve kaburgalarında ezilmeler olan A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 2 şahıs olayın ardından kaçarken polis ekipleri tahkikat başlatıp okul çevresinde önlemler aldı.

Bursa'da lisede dehşet! Öğrenciyi gasp edip müdür yardımcısının burnunu kırdılar

ÖĞRENCİNİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Gaspa uğrayan 9. sınıf öğrencisinin, yaşadığı olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve okula giderken korku yaşadığı öğrenildi.

